В Греции 85-летний мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса

Фото: Максим Платонов

В Греции на острове Крит 85-летний мужчина умер через восемь минут после того, как прошел вакцинацию от коронавируса. Однако врачи утверждают, что его смерть не связана с прививкой.

Мужчина упал в приемной, у него остановилось сердце. Врачам удалось привести его в себя, однако сердце остановилось во второй раз. Спасти жизнь пожилому мужчине медикам не удалось, пишет ТАСС.

Врачи исключают, что к остановке сердца мог привести препарат от COVID-19 или анафилактический шок. Для установления точной причины смерти 85-летнего мужчины планируется провести судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: realnoevremya.ru

В начале февраля Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом антирекорде смертности от коронавируса за неделю: с 25 по 31 января в мире от COVID-19 умерли 96 364 человека — это самый высокий недельный показатель летальных исходов с начала пандемии.

Татьяна Демина