В Татарстане реабилитацию после пневмонии из-за COVID-19 прошли более 5 тысяч пациентов с октября

В Татарстане с октября 2020 года реабилитацию на базе 54 лечебно-профилактических учреждений прошли 5 424 пациента после пневмонии, вызванной COVID-19. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татарстана, завкафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии (КГМА) Резеда Бодрова.



Она уточнила, что в республике одними из первых в России открылись отделения реабилитации для перенесших ковидную пневмонию пациентов, также с мая прошлого года перепрофилировали в ковидные несколько госпиталей.

Бодрова упомянула другие меры, которые принимались для стабилизации ситуации. Так, по ее словам, кафедра реабилитологии и спортивной медицины КГМА провела три цикла повышения квалификации для врачей и обучила 246 специалистов, издали три учебно-методических пособия по медицинской реабилитации при вызванной COVID-19 пневмонии, внесли предложения в четыре федеральные временные клинические рекомендации, а еще внедрили технологии для реабилитации пациентов, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что в Набережных Челнах количество больных с пневмонией уменьшилось.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 70 новых случаев коронавируса, все контактные. Всего в республике зафиксировано 17 237 случаев COVID-19. Провакцинировано 43 694 человека. За сутки прирост составил 592 человека, из них вторую дозу получили 8 839 человек.

Маргарита Головатенко