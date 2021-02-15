Австрийский журналист написал о «шоке» Европы из-за российской вакцины «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

Журналист австрийской газеты Wiener Zeitung написал статью, в которой рассказал, что Европа испытала «шок» от первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что это связано со стереотипами, существующими у европейцев относительно России.

Журналист рассказал, что в Европе скептически отнеслись к новости о том, что Россия первая в мире произвела вакцину от COVID-19, пишет «РИА Новости».

«Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений», — говорится в статье Wiener Zeitung.

Фото: Максим Платонов

Журналист обратил внимание, что во всех сферах Россия «преподносит миру слишком много сюрпризов», благодаря чему представления европейцев и американцев об «отсталости» страны постепенно развеиваются.

Неделей ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи. Она была подана 29 января.

Также в американской газете The Washington Post написали, что «Спутник V» может стать успешным во всем мире.

Татьяна Демина