Минздрав Татарстана об открытии больше пунктов вакцинации в ТЦ: одного желания недостаточно

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Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что одного желания торгового центра для открытия пункта вакцинации от коронавируса недостаточно: «Обращения идут, мы внимательно изучаем рынок, после этого уже будем предпринимать усилия. Там огромное количество факторов, которые должны сойтись. Еще раз — это безопасность, она первична».



По словам Жаворонкова, пункт вакцинации в казанском ТЦ «Мега» готовили к открытию две недели.

Сегодня с момента открытия пункта за 2 часа прививку сделали 20 человек: «Это неплохой результат с учетом того, что все проходит без очередей, все штатно, все спокойно. Мы готовы к увеличению нагрузки, мобильные бригады могут быть усилены в «Меге»».

Даты окончания прививочной кампании в ТЦ нет — пункт вакцинации будет работать до тех пор, пока востребован.