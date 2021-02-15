Путин поручил проверить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил провести анализ и оценку эффективности российских вакцин против COVID-19 в отношении его новых штаммов, активно распространяющихся в мире.

В случае необходимости поручено провести дополнительные исследования существующих отечественных вакцин от коронавируса и внести изменения в их регистрационные досье.

Помимо этого, Путин поручил правительству обеспечить расширение и финансирование научно-практических исследований, направленных на расшифровку геномов распространяющихся в России и в мире возбудителей инфекционных болезней.

Фото: Максим Платонов

Обеспечить эти процедуры должно правительство. Доклад должен быть представлен Путину до 15 марта, далее — один раз в полгода, сообщается на сайте Кремля.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предположила, что новые штаммы коронавируса могут быть невосприимчивы к существующим на сегодняшний день вакцинам против COVID-19. «Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться», — добавила она.



Татьяна Демина