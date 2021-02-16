Ученые: домашние кошки и собаки не могут заразить человека коронавирусом

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Ученые Российской академии наук, Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Ростовского государственного медуниверситета пришли к выводу, что домашние животные не могут заразить человека коронавирусом.

«Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут», — заявляют эксперты.

Ученые отмечают, что за последние 18 лет в научной литературе не отражено ни одного факта распространения коронавирусов кошками среди себе подобных. Не зарегистрировано и ни одной передачи SARS-CoV человеку, передает пресс-служба ДГТУ.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Что касается собак, то российские ученые уверены, что они не задействованы в передаче коронавирусов людям. Также маловероятно. что они могут их носителями в качестве биологического тупика.

Напомним, в августе 2020-го врачи из Тюмени выявили COVID-19 у кошки. В местном управлении Россельхознадзора вынесли предписание владельцу изолировать животное на 2 недели, в том числе и от других питомцев. Также СМИ уже сообщали о редких случаях заражения коронавирусом кошек и собак, а в США — даже тигра. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина