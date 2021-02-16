В Британии обнаружили еще один штамм коронавируса, который успел распространиться в 10 странах

В Великобритании исследователи из университета Эдинбурга выявили еще одну разновидность коронавируса в стране. Штамм уже успел распространиться в общей сложности в 10 странах.

Новый вариант инфекции, который получил название B1525, ученые определили с помощью секвенирования образцов вируса в Дании (35 случаев), Великобритании (32), Нигерии (12), США (7), Франции (5), Гане (4), Австралии (2), Канаде (2), Иордании (2) и Испании (1).

Фото: realnoevremya.ru

Штамм отличается от доминирующего в Англии кентского штамма коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской, южноафриканской и бристольской разновидностей вируса. После получения этих данных специалисты призвали власти страны увеличить количество тестов на коронавирус в тех районах страны, где был выявлен данный вариант, пишет газета The Guardian.

Вчера Роспотребнадзор РФ сообщил о создании и регистрации первой в мире тест-системы на выявление мутации коронавируса N501Y («британского» штамма). Испытания проходили на клинических образцах с подтвержденной мутацией и доказали ее высокую точность.

На прошлой неделе ученые в Великобритании нашли две новые мутации коронавируса. Оба штамма имеют сходство с вариантом SARS-CoV-2 из Южной Африки, хотя и не имеют к нему прямого отношения.



Татьяна Леухина