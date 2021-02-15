Новости общества

19:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Число умерших от коронавируса в Татарстане превысило 300

17:46, 15.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число умерших от коронавируса в Татарстане превысило 300
Фото: realnoevremya.ru

Четыре случая смерти от коронавирусной инфекции подтвердились в Татарстане. Об этом сообщает оперштаб РТ.

От болезни умерли трое мужчин 1940, 1946, 1947 года рождения и женщина 1936 года рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru

Таким образом, всего в Татарстане зарегистрировано 303 летальных случая.

Напомним, что сегодня в Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев COVID-19.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем