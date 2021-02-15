Число умерших от коронавируса в Татарстане превысило 300
Четыре случая смерти от коронавирусной инфекции подтвердились в Татарстане. Об этом сообщает оперштаб РТ.
От болезни умерли трое мужчин 1940, 1946, 1947 года рождения и женщина 1936 года рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Таким образом, всего в Татарстане зарегистрировано 303 летальных случая.
Напомним, что сегодня в Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев COVID-19.
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