ВОЗ зарегистрировала минимальное число случаев заражения коронавирусом с октября

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что на прошлой неделе зарегистрировано самое низкое недельное число случаев заражения коронавирусом с октября 2020 года.

Он добавил, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в мире снижаются уже пятую неделю подряд. По данным ВОЗ, недельное число новых случаев заражения коронавирусом сократилось почти в два раза по сравнению с показателями 4 января текущего года.

«Это показывает, что простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей вируса», — приводит «Интерфакс» слова Гебрейесуса.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Гебрейесус заявил, что снижение темпов прироста новых случаев коронавируса в мире свидетельствуют о том, что его распространение можно контролировать, даже учитывая новые штаммы, которые сейчас циркулируют. Гендиректор ВОЗ отметил, что дальнейшее соблюдение противовирусных мероприятий позволит сдержать инфекцию.

В начале февраля в ВОЗ сообщили о новом антирекорде смертности от COVID-19 за неделю.

Татьяна Демина