Ученые КФУ рассказали о симптомах постковидного синдрома

Фото: Максим Платонов (архив)

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ рассказали о симптомах постковидного синдрома. У некоторых пациентов они могут наблюдаться до 12 недель и даже больше.

«Высокая утомляемость, одышка (особенно при поражении легких), повышенные риски сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, когнитивные и психические нарушения: нарушение терморегуляции, памяти, концентрации внимания, вплоть до депрессивных состояний — все это последствия коронавирусной инфекции», — рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов. Он отметил, что это симптомы коронавирусной инфекции, которые могут проявляться и после болезни.

Помимо этого, могут быть и онемение конечностей, повышенная потливость, расстройство ЖКТ, кожные заболевания, передает пресс-служба КФУ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Доцент кафедры микробиологии ИФМиБ КФУ Павел Зеленихин предположил, что пока коронавирус будет продолжать распространяться в мире. Он отметил, что при нынешних темпах вакцинации говорить о коллективном иммунитете можно будет только через несколько лет.

«Нужно отметить, после вакцинации, даже если человек заболеет, все это у него пройдет в легкой форме, серьезных осложнений, ухудшения состояния здоровья после выздоровления, скорее всего, не будет», — добавил он.