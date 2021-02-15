ВОЗ разрешила применять вакцину от коронавируса AstraZeneca в экстренных условиях

Фото: Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в экстренных условиях.

Одобрены два варианта препарата: первый из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй — в Институте сыворотки Индии, сообщается на сайте ВОЗ.



На оценку качества, безопасности и эффективности вакцины AstraZeneca ушло менее четырех недель. Она была рассмотрена Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE).

Препарат AstraZeneca рекомендован для вакцинирования всех лиц в возрасте 18 лет и старше. Эффективность вакцины оценивается в 63,09%.

Напомним, ранее фармацевтическая компания AstraZeneca признала, что ее вакцина от коронавируса лишь ограниченно защитит от «южноафриканского» штамма SARS-CoV-2.



Фото: realnoevremya.ru

В декабре 2020 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с COVID-19.



Татьяна Демина