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Роспотребнадзор: отмена концертов Элвина Грея в Татарстане не связана с требованиями ведомства

12:21, 15.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: отмена концертов Элвина Грея в Татарстане не связана с требованиями ведомства
Фото: Максим Платонов

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала отмену всех концертов певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, в 2021 году в Татарстане.

По ее словам, это не связано с требованиями Роспотребнадзора.

«Наверное о причинах отмены лучше спросить у самого исполнителя», — отметила Авдонина.

Фото: Дмитрий Резнов

В середине января Вахитовский районный суд Казани оштрафовал на 200 тыс. рублей лейбл певца Радика Юльякшина за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на концерте в развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани 9 декабря. По данным Роспотребнадзора, при проведении концерта не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавируса. Зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию. Пришедшие на концерт сидели не на зрительских местах.

ОбществоМедицинаКультура Татарстан
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