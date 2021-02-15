Роспотребнадзор: отмена концертов Элвина Грея в Татарстане не связана с требованиями ведомства

Фото: Максим Платонов

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала отмену всех концертов певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, в 2021 году в Татарстане.

По ее словам, это не связано с требованиями Роспотребнадзора.

«Наверное о причинах отмены лучше спросить у самого исполнителя», — отметила Авдонина.

Фото: Дмитрий Резнов

В середине января Вахитовский районный суд Казани оштрафовал на 200 тыс. рублей лейбл певца Радика Юльякшина за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на концерте в развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани 9 декабря. По данным Роспотребнадзора, при проведении концерта не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавируса. Зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию. Пришедшие на концерт сидели не на зрительских местах.