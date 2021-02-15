Татарстан за время пандемии получил поддержку из федерального центра на 84 млрд рублей

Татарстан за время пандемии коронавируса получил поддержку из федерального центра на 84 млрд рублей. Системообразующие предприятия получили более 7 млрд рублей, семьи с детьми — 18 млрд. Также было выдано льготных кредитов по ипотеке на 27 млрд, сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на годовой коллегии ведомства.

Малый и средний бизнес Татарстана получил во время пандемии коронавируса 7,5 тысячи кредитов под ноль и 2% годовых на сохранение рабочих мест. Всего им было выдано 17 млрд рублей.

46 тысяч предпринимателям дали отсрочку по уплате налогов, более 40 тысяч предпринимателей получили 2,5 млрд рублей на неотложные нужды за счет федеральных мер поддержки. Плюс им была оказана поддержка республики на 3,3 млрд.

Напомним, в 2021 году на поддержку малого и среднего бизнеса Минэкономики Татарстана заложило свыше 1,2 млрд рублей.