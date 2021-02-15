На КАМАЗе прививку от коронавируса сделали более 1,3 тыс. человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах на КАМАЗе на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 1 344 сотрудника автозавода. Вакцинацию прошли в десяти подразделениях предприятия.

Прививку от COVID-19 сделали сотрудники завода двигателей, «ПЖДТ-сервис», «КАМАЗ-энерго», ЦИКТ и другие коллективы предприятия, сообщают «Вести КАМАЗа».

Напомним, вакцинация от коронавируса в подразделениях КАМАЗа началась 3 февраля. Прививку делают фельдшеры из городских поликлиник №5 и №9 в заводских медпунктах на заводе двигателей и в научно-техническом центре.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале февраля заместитель начальника управления здравоохранения Челнов Айгуль Бурганова заявила, что на КАМАЗе ежедневно планируется прививать от коронавируса 100—110 сотрудников.

Татьяна Демина