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В ВОЗ считают, что скоро количество смертей от COVID-19 будет 100 тысяч в неделю

18:17, 18.01.2021
В ВОЗ считают, что скоро количество смертей от COVID-19 будет 100 тысяч в неделю
Фото: realnoevremya.ru

В ВОЗ считают, что еженедельное число смертей от коронавируса в скором времени достигнет показателя 100 тысяч. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Фото: realnoevremya.ru


По данным ВОЗ, более 47 процентов смертельных случаев приходится на Северную и Южную Америку. В Европе смертность от коронавируса стабилизируется, хотя показатель все еще высок, сообщает «Лента.ру».

Ранее число умерших от COVID-19 в мире превысило 2 миллиона.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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