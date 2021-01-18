В ВОЗ считают, что скоро количество смертей от COVID-19 будет 100 тысяч в неделю

В ВОЗ считают, что еженедельное число смертей от коронавируса в скором времени достигнет показателя 100 тысяч. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.



Фото: realnoevremya.ru



По данным ВОЗ, более 47 процентов смертельных случаев приходится на Северную и Южную Америку. В Европе смертность от коронавируса стабилизируется, хотя показатель все еще высок, сообщает «Лента.ру».

Ранее число умерших от COVID-19 в мире превысило 2 миллиона.



Ольга Плешкова