В Татарстане ожидают вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в конце января — начале февраля

Фото: Роспотребнадзор

В Татарстане на данный момент массово прививают от коронавируса только вакциной «Спутник V», разработанной центром Гамалеи. Поступление вакцины «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» ожидают в конце января — начале февраля.

«Пока на сегодня она ушла в те субъекты, где логистически трудно доставить вакцину «Спутник V», поскольку все-таки температуры хранения более такие определенные, или при -18 градусов и ниже», — сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она пообещала оповестить в случае поступления вакцины.

Сегодня в Минздраве Татарстана заявили, что дефицита вакцины от коронавируса нет.