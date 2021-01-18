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На госуслугах выдали около 34 тыс. электронных сертификатов о вакцинации от COVID-19

22:59, 18.01.2021
На госуслугах выдали около 34 тыс. электронных сертификатов о вакцинации от COVID-19
Фото: pixabay.com

Через портал госуслуг россиянам выдали около 34 тыс. электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Столько сертификатов о прохождении вакцинации выдали с 1 января 2021 года уточнил он. Этот документ в электронном виде можно получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня на госуслугах в тестовом режиме запустили запись на вакцинацию от коронавируса. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма для этих целей.

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоВластьМедицина
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