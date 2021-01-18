Названы противопоказания к применению «ЭпиВакКороны»

Фото: Ринат Назметдинов

Вакцинация от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» противопоказана при тяжелых формах аллергических реакций и гиперчувствительности к компонентам вакцины. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ «Вектор».

При необходимости врач может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также антигистаминные препараты, пишет «РИА Новости».



Фото: пресс-служба Роспотребнадзора РФ

Сегодня замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в республике поступление вакцины «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» ожидается в конце января — начале февраля.



Татьяна Леухина