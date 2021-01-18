На госуслугах запустили в тестовом режиме запись на вакцинацию от COVID-19

На портале госуслуг и в мобильном приложении в регионах запустили запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Пока сервис работает в тестовом режиме. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию.

«Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома»,— сказал Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

После получения прививки можно будет оформить электронный сертификат в виде QR-кода.



Напомним, что в Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку может сделать любой желающий в одном из 57 учреждений.



Ольга Плешкова