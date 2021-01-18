Роспотребнадзор: среди работников промышленности меньше людей с иммунитетом к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала особое внимание уделить вакцинации работников промышленности. По ее словам, иммунитет к коронавирусу реже всего встречается у тех, кто работает на промышленных предприятиях.
«Люди на промышленных предприятиях гораздо меньше контактировали и меньше болели. <...> И здесь нужно обратить внимание особое на иммунизацию этой группы», — цитирует Попову ТАСС.
Больше всего удельный вес людей с иммунитетом к коронавирусу среди медработников, работников образования, торговли и транспорта. Также внимание необходимо уделить гражданам пожилого возраста, так как они долгое время находились в самоизоляции.
Напомним, что в Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым