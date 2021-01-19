В Роспотребнадзоре оценили морозоустойчивость коронавируса

Маски при скоплении людей на открытом воздухе следует носить в мороз так же, как и при плюсовых температура. Это объясняется тем, что коронавирус морозоустойчив и может сохранять свою жизнеспособность при минусовой температуре длительное время, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

На распространение вируса определенное значение оказывает влажность, поэтому при сухой морозной погоде распространение вируса может быть не столь активным. Но при этом все равно стоит учитывать, что на передачу вируса влияет и целый ряд других факторов, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Например, в морозную погоду люди чаще находятся в закрытых помещениях, что лишь способствует передаче вируса. Также в зимнее время года достаточно легко переохладиться, а это может привести к рефлекторному спазму сосудов слизистой оболочки носоглотки и временному снижению выработки в ней местных факторов иммунной защиты.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что продолжать носить маски следует до тех пор, пока не будет сформирован популяционный иммунитет.

Татьяна Леухина