В ВОЗ предупредили о последствиях неравного доступа к вакцине против коронавируса

Неравные поставки вакцин от коронавируса COVID-19 среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывают усилия в борьбе с пандемией. Такое мнение выразил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, мир сталкивается с реальной опасностью того, что вакцины становятся «еще одним камнем в стене неравенства между имущими и неимущими в мире».

Гебрейесус считает, что решение стран вакцинировать в первую очередь работников здравоохранения и пожилых — правильное. Однако неправильно то, что молодые и более здоровые жители богатых стран делают прививку от коронавируса раньше, чем медики и пожилые люди в бедных странах.

Фото: realnoevremya.ru

К настоящему моменту «более 39 млн доз вакцины получили (жители) как минимум в 49 странах с высоким уровнем дохода», в то время как только «одна страна с самым низким уровнем дохода получила 25 доз». «Не 25 млн, не 25 тыс., а 25», — передает его слова «Интерфакс».

Глава ВОЗ добавил, что мир находится «на краю катастрофического морального провала», ценой которого станут человеческие жизни.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали, что еженедельное число смертей от коронавируса может достигнуть 100 тысяч.



Татьяна Леухина