В Татарстане не будут вводить привилегий для привитых от коронавируса

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина подтвердила, что в Татарстане не планируют вводить иммунные паспорта: «На сегодня ничего дополнительного в части привилегий для привитых вводить не планируется… Если будет что-то другое на федеральном уровне в части QR-кода какого-то в личном кабинете — этот вопрос тоже прорабатывается».

По ее словам, прививка не защищает от коронавируса на 100%, она помогает защитить от тяжелых форм и летальности.

Авдонина добавила, что в России есть сертификат профилактических прививок, куда вносятся все прививки.

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня объявил о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его получат перенесшие COVID-19 и имеющие антитела, а также сделавшие прививку от коронавируса. Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, в Татарстане такие «паспорта» вводить не планируют.