Глава Чистопольского района Татарстана сделал прививку от COVID-19

Руководитель Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов привился вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Второй компонент вакцины будет доступен через 21 день. «Прививаться необходимо, так как мы вместе должны остановить этот вирус!», — написал Иванов.

Также сегодня прививку от коронавируса сделал глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров.

Татьяна Леухина