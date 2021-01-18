Глава Чистопольского района Татарстана сделал прививку от COVID-19
Руководитель Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов привился вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Второй компонент вакцины будет доступен через 21 день. «Прививаться необходимо, так как мы вместе должны остановить этот вирус!», — написал Иванов.
Также сегодня прививку от коронавируса сделал глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров.
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