Новости общества

01:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Чистопольского района Татарстана сделал прививку от COVID-19

23:48, 18.01.2021
Глава Чистопольского района Татарстана сделал прививку от COVID-19
Фото: instagram.com/ivanov_dmitriy1972

Руководитель Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов привился вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Второй компонент вакцины будет доступен через 21 день. «Прививаться необходимо, так как мы вместе должны остановить этот вирус!», — написал Иванов.

Также сегодня прививку от коронавируса сделал глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем