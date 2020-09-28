Миннулина Римма Шамильевна

Общая информация

Родилась 01 июня 1984 года в Казани.

Образование

2006 г. — окончила Казанский юридический институт министерства внутренних дел РФ.

Трудовая деятельность

2001-2007 гг. — служба в органах внутренних дел МВД РФ по РТ.

2007-2014 гг. — ведущий специалист отдела судебно-претензионной работы, анализа и изучения судебной практики, главный специалист отдела по вопросам жилищного законодательства правового управления аппарата исполнительного комитета г. Казани.

2014-2017 гг. — первый заместитель начальника управления по организации деятельности административных комиссий аппарата исполнительного комитета г. Казани.

С июля 2017 г. — начальник управления записи актов гражданского состояния исполнительного комитета г. Казани.

Награды и звания

Награждена памятной медалью «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани» (2014 г.), благодарностью мэра Казани (2016 г.).

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