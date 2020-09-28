Миннулина Римма Шамильевна
Общая информация
Родилась 01 июня 1984 года в Казани.
Образование
2006 г. — окончила Казанский юридический институт министерства внутренних дел РФ.
Трудовая деятельность
2001-2007 гг. — служба в органах внутренних дел МВД РФ по РТ.
2007-2014 гг. — ведущий специалист отдела судебно-претензионной работы, анализа и изучения судебной практики, главный специалист отдела по вопросам жилищного законодательства правового управления аппарата исполнительного комитета г. Казани.
2014-2017 гг. — первый заместитель начальника управления по организации деятельности административных комиссий аппарата исполнительного комитета г. Казани.
С июля 2017 г. — начальник управления записи актов гражданского состояния исполнительного комитета г. Казани.
Награды и звания
Награждена памятной медалью «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани» (2014 г.), благодарностью мэра Казани (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, ул. Меридианная, 4
- Телефон: (843) 222-90-91
- Email: uzags@mail.ru
- Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/zags/
Дата последнего обновления: 28.09.2020