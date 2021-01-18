В Татарстане из-за коронавируса уменьшилось количество браков и разводов

По итогам 2020 года в Татарстане уменьшилось количество браков и разводов. Как сообщила на «деловом понедельнике» начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина, связано это с тем, что из-за пандемии коронавируса с 28 марта и по 12 мая 2020 года была приостановлена государственная регистрация всех видов актов гражданского состояния, кроме заключения брака в исключительных случаях.

Всего в прошлом году зарегистрировано 8369 браков, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Было также оформлено 3938 разводов (-18%).

Отмечается, что Казань 11 лет подряд сохраняет лучший показатель бракоразводной статистики городов-миллионников Приволжского федерального округа.

В Казани за 2020 год родилось 19,7 тыс. человек, умерло — 16,7 тысячи.