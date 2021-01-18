Минпросвещения РФ: более 97% школьников вернулись к очному обучению

В России более 97% школьников, то есть 16,3 млн человек, вернулись с понедельника, 18 января, к очному обучению. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Во всех регионах России реализуется большой комплекс санитарных мероприятий, чтобы обеспечить безопасное возвращение школьников к очному обучению, уточнил он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru

В конце декабря министр науки и высшего образования России Валерий Фальков признал, что качество обучения на удаленке хуже, чем качество очного образования.



Татьяна Леухина