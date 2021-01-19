Биолог оценила возможность распространения «британского» штамма коронавируса в России

«Британский» штамм коронавируса может стать самым распространенным в России к марту. Такое мнение выразила главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН), профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.



Она сообщила, что «британский» штамм в плане заражения на 56% эффективнее ранее обнаруженного: «Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать».

По словам биолога, ранее безопасные по длительности контакты в случае с «британским» штаммом будут представлять риск: «Допустим, раньше вы могли до 15 минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут».

Фото: realnoevremya.ru

Несмотря на подтверждение в России только одного случая «британского штамма» у находящегося в изоляции пациента, есть опасность завоза вируса из других стран. «Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», — приводит ее слова «РИА Новости».

Напомним, в Институте эпидемиологии Роспотребнадзора утверждали, что в России был выявлен только один случай заражения «британским» штаммом коронавируса и не имел дальнейшего распространения.

Маргарита Головатенко