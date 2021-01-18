Глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров привился от COVID-19

Глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в Instagram.

Гафаров прошел первый этап вакцинации. С начала года в Дрожжановскую районную больницу поступило 140 доз препарата. Первыми вакцину получили врачи.

«Сегодня я тоже прошел первый этап вакцинации и считаю, что это единственный реальный метод остановить пандемию. Если мы хотим победить болезнь — то должны использовать все возможности!», — написал глава Дрожжановского района на своей странице.

В Татарстане в конце января — в начале февраля ожидают вакцину «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор».



Татьяна Леухина