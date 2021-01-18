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Мурашко рассказал, как долго будет продолжаться масочный режим

18:19, 18.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко рассказал, как долго будет продолжаться масочный режим
Фото: Илья Репин (архив)

Продолжать носить маски следует до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что человек, имеющий иммунитет, после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих. Следовательно, ношение масок на сегодняшний день обязательно, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в России зарегистрировали 22 857 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 3 591 066 россиян.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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