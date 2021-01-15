Итоги дня: провал очистки Казани от снега, требование запрета ВТОЦ, триумф «КАМАЗ-мастера»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 15 января.
- В Роспотребнадзоре заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в России уже пройден. Также ведомство рассказало о 1 500 мутациях вируса, замеченных на территории страны. Однако специалисты утверждают, что эти мутации не опасны, поскольку не влияют на течение болезни.
- Бывший министр по делам молодежи и спорта Татарстана, депутат Госдумы и член Олимпийского комитета России Марат Бариев признан банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества. АСВ от лица «Татфондбанка» требует от Бариева более 264 млн рублей.
- Прокуратура Татарстана требует признать Всероссийский татарский общественный центр экстремистской организацией. В надзорном ведомстве уверены, что организация несет угрозу для конституционного строя РФ.
- В Зеленодольске силовики готовят масштабную операцию против молодежных группировок после массовой драки, произошедшей в праздники. За последний год в городе ухудшилась ситуация с молодежными группировками. По подозрению в участии в побоище уже арестованы шестеро молодых людей от 1993 до 2002 годов рождения.
- Сергей Греков официально избран мэром Уфы. В конце октября 2020 года на 62-м году жизни умер его предшественник Ульфат Мустафин, заболевший коронавирусом.
- Глава Бурятии Алексей Цыденов распустил правительство республики. Он объяснил необходимость отставки членов кабмина тем, что в нем назрели «определенные структурные изменения». Министры продолжат свою работу до того, как будет сформирован новый состав правительства.
- Пробки в Казани вновь достигли 10 баллов. Несмотря на не такой обильный снегопад, как в четверг, дороги столицы Татарстана вновь оказались перегружены. Коммунальщики будто бросили город — проезжая часть даже на центральных улицах покрыта снежной кашей. В городе объявлен оперативный план «Буран», правда что это означает — не ясно. ГИБДД ничего не остаётся, как вновь попросить татарстанцев просто не выезжать в пятницу за город, поскольку в субботу опять прогнозируется метель.
- Лига студентов Татарстана опять предложила ввести в Казани проездной для студентов. На этот раз даже разработан проект тарифа под рабочим названием «44». Предполагается, что за 880 рублей студенты смогут приобретать проездной на 44 поездки на любом виде транспорта.
- В Саудовской Аравии завершился заключительный, 12-й этап ралли-гонки «Дакар-2021». Несмотря на победу на спецучастке чешского пилота Мартина Мацика, первое место в общем зачете занял экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.
- В ходе гонки экипаж «КАМАЗ-мастер» столкнулся с летящим вертолетом. В результате инцидента никто не пострадал. Видео инцидента появилось в соцсетях.
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #2021 #_2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today pic.twitter.com/rG2p1EcpIl— Muaath (@Muaath___) January 15, 2021
- В Минздраве Татарстана ответили на вопрос, почему в последнее время женщины намного чаще умирают от коронавируса. «Таков рок судьбы», — сказал первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
- По обморожению детей в Алексеевском районе Татарстана возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз следователи подозревают муниципальных чиновников в халатности. Они считают, что местные власти не разглядели проблем в семье, где мать вывела на мороз маленьких детей.
- Россия запустила процесс выхода из Договора об открытом небе. Это ответная реакция на решение США выйти из Договора в ноябре 2020 года.
- Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство «Северного потока — 2». В то же время бывший замгоссекретаря США Николас Бернс предложил заморозить американские санкции против газопровода.
- В Казани в очередной раз выставлен на продажу ресторанно-гостиничный комплекс «Перекресток джаза». За четыре года объект подешевел вдвое.
- В Татарстане за чертой бедности живут почти 290 тысяч человек, рассказала на итоговой коллегии Минтруда РТ глава министерства Эльмира Зарипова. При этом в республике числится 38,5 тысячи безработных, что вдвое меньше, чем в сентябре.
- Президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла пригласили в Казань на открытие собора Казанской иконы Божией Матери. Оно должно состояться в июле 2021 года.
- В Москве умер заместитель главы Духовного управления мусульман Башкирии Ильдар Малахов.
- Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предрек третью волну коронавируса в России. «2021 год, видимо, не будет намного легче», — сказал чиновник.
- Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Москва и Киев должны договориться по вопросу Крыма. Он заявил о готовности к компромиссу по этому вопросу.
- Прокуратура Франции расследует консультативную деятельность Саркози в России.
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попросил короля об отставке.
- Мобильная связь в России может подорожать на 15%. Такой прогноз дало агентство Content-Review.
- Bank of America подсчитал, что в России выросли цены на такси. Меньше чем за год они поднялись на 50–70%.
- Премьеру российского супергеройского фильма «Майор Гром» перенесли на 1 апреля. Он станет первой полнометражной экранизацией российского комикса.
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