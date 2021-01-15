Глава Бурятии отправил правительство республики в отставку

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства республики. По его словам, «требуются определенные структурные изменения».

«Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — приводит слова Цыденова пресс-служба Кабмина Бурятии. Министры продолжат свою работу до того, как будет сформирован новый состав правительства республики.

Фото: egov-buryatia.ru

Цыденов поблагодарил чиновников за их работу и добавил, что хочет переговорить с каждым из них лично.

Напомним, что с прошлого года исполнительную власть в России осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента. Новый порядок формирования Кабмина был принят в соответствии с поправками к Конституции РФ.



Татьяна Демина