Экс-министр спорта РТ и член ОКР Марат Бариев признан банкротом

Бывший министр по делам молодежи и спорта РТ, а ныне депутат Госдумы и член Олимпийского комитета России Марат Бариев признан банкротом.



Как стало известно «Реальному времени», дело о личном банкротстве функционера вступило в финальную фазу. В отношении него введена процедура реализации имущества.

Банкротство Бариева было инициировано еще в ноябре 2019 года конкурсным управляющим «Татфондбанка» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сумма долга известного чиновника составляет 264,136 млн рублей. Он предъявлен ему как поручителю по кредиту коммерческого ООО «Зайнап».

Марат Бариев. Фото: realnoevremya.ru

По данным дела, фирма взяла заем в «Татфондбанке», в котором Бариев выступил поручителем. Чиновник рассказывал, что сам кредит якобы составлял 105 млн рублей (по другим данным, 130 млн). Больше половины предъявленной ему впоследствии суммы составили пени и штрафы.

В 2018-м году представители фирмы и банка заключили мировое соглашение, исполнить которое не удалось. Одним из участников дела стала жена Бариева — Резеда Бариева.

В собственности у чиновника два дома в деревнях Вороновка (площадью в 62,5 кв. м) и Матюшино (209,4 кв. м) Лаишевского района и два земельных участка там же в 1,5 тыс. квадратных метров и 338 «квадратов» соответственно. Также у него значатся 400 акций ПАО «Татнефть» общей стоимостью 200 тыс. рублей.

Подробнее со всеми обстоятельства дела по банкротству Бариева читайте в эксклюзивном материале «Реального времени».