Минздрав РТ о том, почему от COVID-19 умирает больше женщин: «Таков рок судьбы»

Фото: Илья Репин

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев ответил на вопрос о том, почему в Татарстане от коронавируса в последнее время умирает больше женщин, чем мужчин, хотя раньше говорилось об обратном.

«Я бы не стал связывать с изменением возбудителя или, скажем, с течением болезни. Просто таков рок судьбы, к сожалению, что женщины, может быть, в данный момент пострадали больше. И на самом деле, надо сказать, что мы не день в день регистрируем (смерти), у нас проходит достаточно много времени для того, чтобы все-таки верифицировать диагноз по возбудителю. Это случайность», — сказал он.

Абашев отметил, что у мужчин в связи с физиологическими особенностями дыхания заболевание коронавирусом проходит в достаточно тяжелой форме: «При поражении легких они страдают больше».

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане за последние сутки подтвердились еще четыре смерти от коронавируса — умерли четыре женщины 1936, 1939, 1955 и 1968 годов рождения. Всего в республике зафиксированы уже 218 летальных случаев.