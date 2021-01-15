Владимира Путина пригласили на открытие собора Казанской иконы Божией Матери
Президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла пригласили в столицу Татарстана на открытие собора Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии.
«Сегодня строительство вплотную приблизилось к своему завершению. На июль текущего года намечено проведение торжественного открытия и освящение собора, на которое приглашены глава нашего государства и Святейший Патриарх Кирилл», — сказал на встрече с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом президент Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, собор в столице Татарстана планируется освятить 21 июля 2021 года, в день почитания Казанской иконы Божией Матери.Общество Татарстан
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