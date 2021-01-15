В Татарстане числится 38,5 тысячи безработных

В Татарстане на сегодня числится 38,5 тысячи безработных. При этом на рынке труда в базе данных более 41 тысячи вакансий.

«Перед нами стоит задача вернуться к концу 2021 года к показателям 2019 года в части занятости населения. Стоит задача вовлечь в круг занятости порядка 14 тыс. человек», — передает пресс-служба президента РТ слова главы Минтруда РТ Эльмиры Зариповой.

Фото: tatarstan.ru

С сентября 2020 года по январь 2021 года количество безработных в республике снизилось на 51%, добавила министр. Пиковый период безработицы пришелся на сентябрь. Тогда число безработных составляло 79 тысяч человек. Всего же за год в службы занятости обращались 255 тысяч человек.

Напомним, сегодня на итоговой коллегии Минтруда РТ Зарипова также рассказала, что за чертой бедности в Татарстане живут примерно 289 тысяч человек

