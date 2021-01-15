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Роспотребнадзор: выявленные в России мутации коронавируса не опасны

13:21, 15.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: выявленные в России мутации коронавируса не опасны
Фото: Максим Платонов (архив)

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России за время пандемии выявили более 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Однако они не опасны, поскольку не влияют на течение COVID-19.

«Отмеченные на территории Российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Роспотребнадзоре утверждают, что коронавирус «отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций».

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден.

Евгений Калашников
ОбществоМедицина
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