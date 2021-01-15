Роспотребнадзор: выявленные в России мутации коронавируса не опасны

Фото: Максим Платонов (архив)

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России за время пандемии выявили более 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Однако они не опасны, поскольку не влияют на течение COVID-19.

«Отмеченные на территории Российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Роспотребнадзоре утверждают, что коронавирус «отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций».

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден.



Евгений Калашников