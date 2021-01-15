Роспотребнадзор: выявленные в России мутации коронавируса не опасны
В Роспотребнадзоре сообщили, что в России за время пандемии выявили более 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Однако они не опасны, поскольку не влияют на течение COVID-19.
«Отмеченные на территории Российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни», — говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре утверждают, что коронавирус «отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций».
Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден.
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