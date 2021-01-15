В Москве умер известный мусульманский деятель Ильдар Малахов

Фото: Тимур Рахматуллин

Сегодня в Москве скончался заместитель муфтия-председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, директор Исламского колледжа (медресе) им. М. Султановой Ильдар Малахов. Смерть зафиксировали в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

«Он умер сегодня ночью от тяжелой продолжительной болезни, с которой боролся последние пять месяцев», — сообщили корреспонденту «Реального времени» его близкие.

Ильдар Малахов родился в 1968 году в Ленинграде. Он был учеником верховного муфтия Талгата Таджуддина. Окончил исторический факультет Башкирского государственного университета, медресе «Мири Араб», Исламский институт им. Р. Фахретдина (ныне Российский исламский университет ЦДУМ России), Международный исламский университет «Аль-Азхар» (Каир, Египет), аспирантуру при Институте этнологических исследований УФИЦ РАН. В последние годы обучался в Болгарской исламской академии, работал над научными диссертациями.

Ильдар хазрат стоял у истоков ДУМ РБ, внес большой вклад в развитие мусульманского образования Башкирии и России. Религиозный деятель основал в Уфе медресе им. Марьям Султановой, которое впоследствии стало Исламским колледжем им. М. Султановой. Из учебного заведения выпустились сотни имамов. Бывшие шакирды медресе трудятся во всей России имамами, муфтиями, исламскими преподавателями, в их числе нынешний председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин.

Также он издавал газету «Рисалят — Послание», основал сайт «Ислам в Башкортостане». Под его руководством вышли десятки книг на религиозную тематику, научных публикаций.

Напомним, в июне 2019 года ушел из жизни экс-председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин.

Тимур Рахматуллин