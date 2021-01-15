Пробки в Казани вновь достигли 10 баллов

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В пятницу в Казани пробки вновь достигли 10 баллов. Движение затруднено как в центре, так и в других частях города.

Так, загружена линия от Казанского кремля по улицам Карла Маркса и Ершова. Далее проблемы с трафиком наблюдаются на Сибирском тракте, улицах Губкина и Космонавтов.

Аграрная и проспект Победы также выделены «красным» на сервисе «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались на Тэцевской, проспекте Ямашева, улице Амирхана. Стоят улицы Габдуллы Тукая и Техническая, Баки Урманче, Зорге и другие.