ГИБДД Татарстана попросила автомобилистов не выезжать за город из-за предстоящей метели

Фото: Максим Платонов

ГИБДД Татарстана попросила автомобилистов не выезжать за пределы населенных пунктов в метель, которая прогнозируется в республике 16 января.



По данным Гидрометцентра РТ, завтра в Татарстане ожидается снег, метель с существенным ухудшением видимости и усиление ветра до 17 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица и снежные заносы.

Фото: Максим Платонов

В Госавтоинспекции МВД по РТ призвали водителей с серьезностью отнестись к технической готовности автомобиля и быть крайне внимательными и осторожными при управлении машиной, в том числе не превышать безопасную скорость.



Пешеходам в ГИБДД напомнили о том, что переходить дорогу необходимо только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Если на дороге возникнут внештатные ситуации, следует обратиться за помощью по телефону 8(843)533-38-88.

Напомним, 14 января в Татарстане из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий ограничили движение транспорта — с 14.00 для междугородних автобусов, а с 16.00 — для грузового транспорта. Их сняли 15 января в 6 часов утра.



Татьяна Демина