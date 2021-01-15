В Минтруда РТ назвали количество татарстанцев, живущих за чертой бедности

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане примерно 289 тысяч человек живут за чертой бедности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Минтруда РТ Эльмиру Зарипову.

«Официально эти люди декларируют доходы ниже прожиточного минимума», — сообщила руководитель ведомства.

Фото: Илья Репин

Зарипова обратила внимание, что 70% от числа живущих за чертой бедности татарстанцев приходится на семьи с детьми. Она добавила, что основная задача Минтруда Татарстана состоит в трудоустройстве безработных граждан.



Отметим, по данным ведомства, в республике самый высокий уровень зарплат в ПФО: средняя зарплата в РТ за январь — октябрь 2020 года составила более 38 тыс. рублей.



Татьяна Демина