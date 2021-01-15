В США предложили приостановить санкции против «Северного потока — 2»

Бывший замгоссекретаря США Николас Бернс считает, что следует заморозить американские санкции против «Северного потока — 2». При этом «европейцы должны бы приостановить строительство» трубопровода, передает его слова Handelsblatt.

Такое решение дало бы возможность новой администрации США доверительно и рассудительно поговорить с правительством Германии и другими участвующими странами.

Фото: gazprom.ru

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в свою очередь отметил, что в Берлине «заинтересованы» в обсуждении проблемы санкций против газопровода с новой американской администрацией, пишет «РИА Новости».

На этой неделе СМИ сообщили об отказе датской инжиниринговой компании участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2» по причине санкций США. Работы по укладке газопровода планировалось возобновить 15 января.



Татьяна Леухина