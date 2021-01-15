В прокуратуре Татарстана считают, что ВТОЦ несет угрозу конституционному строю России

Фото: прокуратура РТ

В прокуратуре Татарстана объяснили, почему добиваются признания Всероссийского татарского общественного центра экстремистской организацией. В ответ на запрос «Реального времени» в ведомстве ответили, что деятельность центра носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ.

Эксперты установили, что открытое письмо ВТОЦ в адрес депутатов Госдумы 2017 года содержало в себе информацию для возбуждения розни в отношении группы лиц по признаку «отношение к языку» и призывы по установлению единственного государственного языка в Татарстане.

Кроме этого, в 2017 году в состав движения вошло общественное объединение НЧО ТОЦ, признанное решением Набережночелнинского городского суда экстремистской организацией.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в 2017 году предупреждал ВТОЦ о недопустимости экстремистской деятельности. Анализ показал, что за это время деятельность центра существенно не изменилась. По данным надзорного ведомства, на митинге в 2019 году выступления отдельных лиц были направлены на возбуждение вражды в отношении представителей русской национальности, а также формирование представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию. При этом в течение пяти дней ВТОЦ не заявил публично о своем несогласии с подобным мнением.

Ранее стало известно, что прокуратура Татарстана обратилась в суд с иском о признании ВТОЦ экстремистской организацией.



Ольга Плешкова