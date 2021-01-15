«Перекресток джаза» в Казани вновь выставили на продажу — он подешевел в два раза

Цена заведения «скинула» пять миллионов рублей

Известный ресторанно-гостиничный комплекс «Перекресток джаза» на перекрестке улиц Карла Маркса и Муштари вновь выставляют на продажу. За бизнес владельцы просят пять миллионов рублей, в него входят: ресторан на 100 посадочных мест, кофейня на 40 посадочных мест, VIP-зал на 12 посадочных мест, летняя веранда на 40 посадочных мест и мини-отель на 7 номеров.

Общая же площадь здания составляет 993,4 кв. м, его основной этаж занимает музей известного писателя Василия Аксенова, который проживал в этом доме в 40-х годах. На цокольном этаже расположен ресторан «Перекресток джаза», на мансардном этаже — мини-отель.

Владельцем бизнеса является председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров, а также управляющий компании «Татинтер Ресторантс» Зуфар Гаязов. И ситуация с продажей один в один повторяет то, о чем писало «Реальное время» четыре года назад: тогда Гаязов также выставлял бизнес на продажу, но за вдвое большую сумму — в 10 млн рублей.

В 2017 году Гаязов объяснял, что заведение продается в связи с необходимостью развивать новые ресторанные проекты в преддверии ЧМ-2018 по футболу. Тогда с заведением владельцу расстаться так и не удалось. Сейчас Гаязов вновь говорит о необходимости привлечь дополнительное финансирование на некий новый, крупный проект, продав заведение.

— Есть желающие купить этот бизнес, поэтому и объект выставлен на продажу. Сейчас знаете, конъюнктура рынка поменялась. Цифра [в 5 млн рублей] выставляется, чтобы быть предметом торга. Ниже уже не будет, — сообщил он «Реальному времени».

Здание также пытались продать

Само здание «Перекрестка джаза» на этот раз предметом торга не является. Как ранее писало «Реальное время», оно принадлежит крупному казанскому бизнесмену и депутату Казгордумы Эмилю Хуснутдинову. Однако ранее попытки продать само здание имели место.

Впервые Дом-музей Аксенова выставляли на продажу еще в 2016 году, тогда его стоимость составляла 100 млн рублей. Однако тогда Хуснутдинов назвал объявление о продаже «ошибкой» и сообщил, что объект снят с продажи.

Позже, в августе 2019 года, здание вновь появилось на рынке недвижимости, и в этот раз никакой ошибки не было. За здание просили уже 50 млн рублей. Судя по данным Росреестра, в итоге покупателей не нашлось — с 2014 года Хуснутдинов был и остается собственником объекта.

Александр Артемьев