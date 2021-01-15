«Перекресток джаза» в Казани вновь выставили на продажу — он подешевел в два раза
Цена заведения «скинула» пять миллионов рублей
Известный ресторанно-гостиничный комплекс «Перекресток джаза» на перекрестке улиц Карла Маркса и Муштари вновь выставляют на продажу. За бизнес владельцы просят пять миллионов рублей, в него входят: ресторан на 100 посадочных мест, кофейня на 40 посадочных мест, VIP-зал на 12 посадочных мест, летняя веранда на 40 посадочных мест и мини-отель на 7 номеров.
Общая же площадь здания составляет 993,4 кв. м, его основной этаж занимает музей известного писателя Василия Аксенова, который проживал в этом доме в 40-х годах. На цокольном этаже расположен ресторан «Перекресток джаза», на мансардном этаже — мини-отель.
Владельцем бизнеса является председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров, а также управляющий компании «Татинтер Ресторантс» Зуфар Гаязов. И ситуация с продажей один в один повторяет то, о чем писало «Реальное время» четыре года назад: тогда Гаязов также выставлял бизнес на продажу, но за вдвое большую сумму — в 10 млн рублей.
В 2017 году Гаязов объяснял, что заведение продается в связи с необходимостью развивать новые ресторанные проекты в преддверии ЧМ-2018 по футболу. Тогда с заведением владельцу расстаться так и не удалось. Сейчас Гаязов вновь говорит о необходимости привлечь дополнительное финансирование на некий новый, крупный проект, продав заведение.
Здание также пытались продать
Само здание «Перекрестка джаза» на этот раз предметом торга не является. Как ранее писало «Реальное время», оно принадлежит крупному казанскому бизнесмену и депутату Казгордумы Эмилю Хуснутдинову. Однако ранее попытки продать само здание имели место.
Впервые Дом-музей Аксенова выставляли на продажу еще в 2016 году, тогда его стоимость составляла 100 млн рублей. Однако тогда Хуснутдинов назвал объявление о продаже «ошибкой» и сообщил, что объект снят с продажи.
Позже, в августе 2019 года, здание вновь появилось на рынке недвижимости, и в этот раз никакой ошибки не было. За здание просили уже 50 млн рублей. Судя по данным Росреестра, в итоге покупателей не нашлось — с 2014 года Хуснутдинов был и остается собственником объекта.
Справка
Дом Василия Аксенова по адресу ул. Карла Маркса, 55, был построен на пересечении улиц Муштари и Карла Маркса в начале XIX века. Он признан объектом культурного наследия под названием «Дом О.А. Апехтиной — И.А. Котелова». В 1936 году в нем жила поэтесса Маргарита Алигер. В 40-х годах XX века в доме жили 12 семей. Одну комнату занимала семья двоюродной сестры Василия Аксенова, состоявшая из шести человек. Сам писатель прожил в этом доме до 1948 года.
Реконструкция дома была завершена в 2009 году. В создании музея принимал участие сам писатель. Он давал инструкции о том, каким видит это место. В 2007 году Аксенов приезжал на первый фестиваль своего имени в Казань. Он пожелал, чтобы в музее был зал для выступлений молодых и талантливых музыкантов и литераторов. Также он заявил, что хочет видеть в музее свой кабинет и бар. Открытие музея состоялось в 2009 году. В нем принимали участие музыкант Андрей Макаревич, писатели Михаил Веллер и Дмитрий Быков, сын Аксенова Алексей, а также многочисленные официальные лица.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым