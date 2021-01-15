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Роспотребнадзор: пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

12:56, 15.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Фото: Ринат Назметдинов

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден. По словам специалистов, в стране наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19.

«И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — цитирует ТАСС слова замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

Фото: Ринат Назметдинов

Отметим, в ВОЗ считают, что второй год пандемии коронавируса может оказаться для человечества тяжелее, чем первый, так как сведения за последние две недели говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика».

Татьяна Демина
Общество
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