Роспотребнадзор: пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

Фото: Ринат Назметдинов

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден. По словам специалистов, в стране наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19.

«И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — цитирует ТАСС слова замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

Фото: Ринат Назметдинов

Отметим, в ВОЗ считают, что второй год пандемии коронавируса может оказаться для человечества тяжелее, чем первый, так как сведения за последние две недели говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика».



Татьяна Демина