Раис Татарстана посетил пострадавших в больнице Нижнекамска
Глава республики поговорил с пациентами
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Центральную районную больницу Нижнекамска, чтобы навестить пациентов, пострадавших при утренней атаке беспилотников. Об этом сообщила руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова.
— Министерством здравоохранения организованы дополнительные медицинские бригады, — сообщает пресс-служба.
Минниханов лично пообщался с ранеными и пожелал им скорейшего выздоровления. Врачи доложили главе региона о состоянии здоровья каждого пациента.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 78 человек. Из них 25 находятся в больнице.
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