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В Кремле рассказали, будут ли вводить новый локдаун из-за коронавируса

13:16, 07.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Кремле рассказали, будут ли вводить новый локдаун из-за коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России нет необходимости вводить новые ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что принятые на сегодняшний день меры по борьбе с инфекцией по-прежнему позволяют не вводить новых ограничений, в том числе в части передвижения граждан, передает ТАСС.

Фото: Илья Репин

За минувшие сутки в России выявили 28 142 новых случая коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 2 488 912. За сутки умерли 456 человек, всего — 43 597 человек. Выздоровели в общей сложности 1 956 588 человек — за сутки 18 850.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
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