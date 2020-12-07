В Кремле рассказали, будут ли вводить новый локдаун из-за коронавируса

В России нет необходимости вводить новые ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что принятые на сегодняшний день меры по борьбе с инфекцией по-прежнему позволяют не вводить новых ограничений, в том числе в части передвижения граждан, передает ТАСС.

Фото: Илья Репин

За минувшие сутки в России выявили 28 142 новых случая коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 2 488 912. За сутки умерли 456 человек, всего — 43 597 человек. Выздоровели в общей сложности 1 956 588 человек — за сутки 18 850.



Татьяна Леухина