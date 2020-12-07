В Роспотребнадзоре Татарстана озвучили рекомендации людям, которые живут вместе с больными COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Если заболевший коронавирусом пациент лечится дома, то весь этот период следует уделять особое внимание уборке с применением средств дезинфекции. Об этом сообщила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Обработка поверхностей — обязательна. Также для заболевшего должна быть выделена отдельная посуда, которую нужно мыть с дезсредствами. По возможности следует выделить отдельную комнату. Ее нужно регулярно проветривать: каждые два часа. Все, кто ухаживает за больным, должны носить маску.

Фото: Ринат Назметдинов

Если пациента госпитализируют, то дома проводится заключительная дезинфекция. Ее могут провести сами домочадцы, а можно вызвать специальную организацию дезинфекционного профиля.

— Такую дезинфекцию мы обязательно проводим в организованных коллективах, где выявили заболевших — детсады, школы, — рассказала Авдонина.



За минувшие сутки в Татарстане выявили 93 новых случая COVID-19. 14 человек госпитализированы, 79 получают лечение на дому.



Татьяна Леухина