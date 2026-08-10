Комикс «Татар хатын-кызлары» включили в коллекцию ЮНЕСКО

Всего в коллекцию вошло около 170 книг на более чем 150 языках

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Комикс «Татар хатын-кызлары», выпущенный татарским семейным издательством, включили в престижный международный список. Произведение вошло в Коллекцию выдающихся книг для детей и подростков на языках коренных народов, кураторами которой выступают ЮНЕСКО и Международный совет по книгам для молодежи (IBBY).

— Эта новая коллекция объединяет почти 170 выдающихся книг на более чем 150 языках, отобранных из более чем 500 заявок со всего мира, — сообщает пресс-служба татарских комиксов.

В список вошли иллюстрированные книги, романы, биографии, графические романы и научно-популярные произведения, опубликованные в период с 2018 по 2025 год на одном или нескольких коренных или исчезающих языках. Эксперты оценивали не только литературное и художественное качество, но и вклад книг в Глобальный план действий по Международному десятилетию коренных языков (2022—2032).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

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