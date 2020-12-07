СМИ: в некоторых российских регионах начать вакцинацию от коронавируса готовы лишь в 2021 году

Фото: Ринат Назметдинов

В некоторых регионах начать массовую вакцинацию от коронавируса готовы лишь в 2021 году. К таким выводам пришли журналисты «Коммерсанта», проанализировав ситуацию в 27 российских регионах.

О планах начать массовую прививочную кампанию в 2021 году сообщили Ставропольский край, Ямал, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Новосибирская, Свердловская, Воронежская и Липецкая области.

Фото: realnoevremya.ru

При этом сроки масштабной вакцинации не смогли назвать власти Петербурга, Крыма и Севастополя, а также Ростовской, Ульяновской и Тюменской области, пишет издание.

В Татарстане имеются две вакцины от коронавируса. Первая — «Спутник V» прибыла по линии Минздрава России. Препарат будет прививаться определенным группам граждан. В первую очередь медработникам. «ЭпиВакКорона» пока проходит пострегистрационные испытания на добровольцах. Применение этой вакцины начато, группы добровольцев сформированы, вакцинация продолжается.



Татьяна Леухина